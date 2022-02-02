العودة للاتفاق النووي في ملعب إيران.. لكن العقبات كثيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - عودة العمل بالاتفاق النووي مع إيران، يعني أن طهران ستكون قادرة على استئناف التجارب النووية، بدون قيود، في عام 2030، مقابل تقييد برنامجها النووي إلى حدود اتفق عليها في عام 2015، وتم تجاوزها بمرحلة كبيرة بعد انهيار الاتفاق في عام 2017.

كما إن إيران ستكون قادرة من الاستفادة من تخفيف أو رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي قيدت اقتصادها لسنوات.

وتضع الولايات المتحدة الكرة في ملعب إيران، بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبدون على أعتاب استعادة الاتفاق الذي حد من البرنامج النووي الإيراني، لكنهم حذروا من أن الأمر متروك الآن للحكومة الجديدة في طهران لتقرر ما إذا كانت مستعدة، بعد أشهر من المفاوضات، لتفكيك الكثير من معدات الإنتاج النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وفي حديث إلى الصحفيين في واشنطن، أشار مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى أن المفاوضات وصلت إلى نقطة يحتاج فيها القادة السياسيون إلى تقرير ما إذا كانوا سيوافقون على العناصر الرئيسية لاتفاق سيعود بشكل أساسي إلى اتفاق عام 2015، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وقال مسؤول كبير ثان في الإدارة الاميركية إن المحادثات وصلت إلى مرحلة صنع القرار. وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية المفاوضات.

وأشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

خامنئي

وفي إيران من المحتم أن يذهب هذا القرار إلى المرشد الأعلى اية الله علي خامنئي للمصادقة عليه، وفي حين لا يزال البعض يشككون بشدة في أن توافق إيران في نهاية المطاف على الشروط التي تجري مناقشتها الآن، قال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية “يمكننا أن نرى طريقا للتوصل إلى اتفاق إذا تم اتخاذ هذه القرارات وإذا تم اتخاذها بسرعة”.

وقال المسؤول “حان الوقت لإيران لتقرر ما إذا كانت مستعدة لاتخاذ هذه القرارات”.

وعود انتخابية

وبالنسبة للرئيس بايدن، فإن استعادة الاتفاق – ومعه القيود المفروضة على قدرة إيران على الإنتاج – من شأنه أن يفي بوعد كبير في حملته الانتخابية وينهي خرقا أنشأه سلفه، دونالد ترامب مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، الذين شاركوا في الاتفاق الأصلي إلى جانب روسيا والصين. ولكنه يأتي أيضا مع مخاطر سياسية كبيرة.

وقال المسؤول الكبير إن الاتفاق الجديد، شأنه شأن الاتفاق الأصلي، لن يحد من تطوير الصواريخ الإيرانية، كما أنه لن يوقف دعم طهران للجماعات المسلحة أو لوكلائها، الذين أثاروا اضطرابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما يطالب بعض الديمقراطيين وجميع الجمهوريين تقريبا.

وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، فإن بايدن مستعد للعودة إلى اتفاق عام 2015 و”اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف”، على سبيل المثال، حسبما ذكر المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الخارجية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا أي تفاصيل، إلا أن ترميم الاتفاق القديم يعني أن جميع القيود المفروضة على إنتاج إيران من المواد النووية ستنتهي في عام 2030.

وفي العام الماضي، تعهد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بأنه بعد استعادة الاتفاق القديم، ستسعى الولايات المتحدة إلى اتفاق “أطول وأقوى”، لكن المسؤولين الإيرانيين رفضوا هذه الفكرة.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن المفاوضات لاستعادة اتفاق عام 2015 كانت “في المرحلة النهائية” وأن “جميع الأطراف” بحاجة إلى الالتزام بالعودة إلى الامتثال الكامل.

نتيجة نهائية

وفي إيران، قال علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية في البلاد واللاعب الرئيسي في المفاوضات الأصلية، في مؤتمر للطاقة “يبدو أن المفاوضات النووية ستصل إلى النتيجة النهائية التي نضعها في اعتبارنا”، وفقا لتقارير إخبارية إيرانية.

وبعد ما يقرب من عامين من محاولة إقناع القادة الأوروبيين بتحدي العقوبات الأميركية، بدأت إيران بانتهاك الاتفاق، ومنع المفتشين من الوصول إلى المنشآت الرئيسية وتكثيف تخصيبها النووي.

وفي حين أنها لم تجمع نفس حجم اليورانيوم المخصب الذي كانت تجمعه قبل اتفاق عام 2015، إلا أنها قامت بتنقية بعض مخزونها الجديد إلى مستوى 60 في المئة – وهو أقرب إلى نسبة التخصيب التي تستخدم لإنتاج الأسلحة النووية والتي يجب أن تصل إلى 90 في المئة. وكانت إيران قد حددت فى وقت سابق تخصيبها بنسبة 20 فى المئة.

وقال، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن “التخصيب بنسبة 60 بالمئة أمر خطير جدا”.

وأضاف أن “الدول التي تصنع القنابل هي وحدها التي تصل إلى هذا المستوى”.

ومن غير الواضح كيف سيتم التخلص من هذا الوقود المخصب، أو ما إذا كان سيتم نقلها إلى بلد آخر، مثل روسيا، التي أخذت مخزون إيران السابق.

وعندما خرج ترامب من الاتفاق الأصلي في عام 2018 – الذي وصفه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق” – وعد بإجبار طهران على الدخول في مفاوضات جديدة، قائلا إنه سيحصل على شروط أفضل وسيوقف أيضا دعم البلاد للنظام السوري وتمويله للجماعات الإرهابية واختباراته الصاروخية. لكنه لم ينفذ هذه الوعود.

وبدلا من ذلك، ضاعفت إيران أنشطتها النووية والعسكرية في المنطقة، وتهربت من العقوبات بتهريب النفط إلى مشترين رئيسيين – بما في ذلك الصين – للحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه في انتظار ترك إدارة ترامب لمنصبها.

ومع ذلك، من المؤكد أن العودة إلى الاتفاق ستثير غضب المتشددين في إيران الذين حذروا من أن الولايات المتحدة قد تتراجع مرة أخرى عندما لا يكون بايدن رئيسا.

وطلبوا تأكيدا خطيا بأن الولايات المتحدة لن تغادر الاتفاق أبدا، وهو أمر قال بايدن إنه لا يستطيع توفيره.

إسرائيل

وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في كيفية استجابة إسرائيل، فقد واصلت حملتها ضد المنشآت الإيرانية، وفجرت بعضها، وفي نهاية إدارة ترامب، اغتالت العالم الذي قاد ما تعتقد الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية أنه مشروع إيران لتصميم القنابل.

ولكن لم تقدم أي وكالة استخبارات أدلة علنية على أن المشروع استؤنف بشكل كبير منذ تعليقه في عام 2003.

أميركيون معتقلون في إيران

ويبدو أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لإطلاق سراح أربعة مواطنين أميركيين مقابل الإيرانيين المحكوم عليهم بانتهاك العقوبات، وفقا لشخصين مطلعين على المحادثات.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إنه لا يستطيع تصور التوصل إلى اتفاق مع إيران إذا لم يتم الإفراج عن الأميركيين، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت لاحق إنها ستكون منفتحة لـ”تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة”.

السلاح النووي

ونقل تقرير لشبكة NBC News الأميركية عن مسؤول في الخارجية قوله إن إيران تحتاج إلى أسابيع وليس أشهر لتأمين ما يكفي من المواد المشعة لصنع سلاح نووي.

ويقول خبراء الحد من التسلح إن إيران ستحتاج إلى مزيد من الوقت لصنع رأس نووي ووضعه على طرف صاروخ واختبار سلاح نووي، وقدروا المدة بأنها ستكون “ربما شهورا أو أكثر من عام”.

وقال دبلوماسيون أجانب إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 سيتطلب من إيران التخلص من الكثير من مخزونها من اليورانيوم المخصب، لكنها اكتسبت خبرة تقنية لا يمكن محوها.

وقال المسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إن المفاوضات التي جرت في فيينا خلال الشهر الماضي “كانت من بين أكثر المفاوضات كثافة التي أجريناها حتى الآن”.

وأضاف المسؤول قوله: ” لقد حققنا تقدما فى تضييق قائمة الخلافات إلى الأولويات الرئيسية فقط من جميع الاطراف”، وأضاف أنه “ولهذا السبب حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية”.