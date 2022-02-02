ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا لليوم السابع على التوالي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - سجلت أعداد مرضى كورونا انخفاضا في المستشفيات بالولايات المتحدة، مما يزيد من العلامات على أن موجة أوميكرون من الوباء آخذة في الانحسار، على الرغم من أن الوفيات الناجمة عن الفيروس آخذة في الارتفاع.

وانخفض متوسط المرضى في المستشفيات إلى 140450، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، وهو الانخفاض اليومي الحادي عشر، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

مع هذا، واصل مؤشر الوفيات ارتفاعه لليوم السابع على التوالي، بحسب أرقام جامع جونز هوبكنز الأميركية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز أن المتوسط المتدحرج للوفيات اليومية لمدة سبعة 2439 يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير من العام الماضي.

ومنذ بداية الوباء، توفي ما يقرب من مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب الوباء وفقا لتقديرات السلطات الاتحادية.

ونشر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي CDC، الثلاثاء دراسة أشارت، مجددا، إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعزيزهم أفضل حالا من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

ووجد الباحثون أنه اعتبارا من أوائل يناير، خلال موجة أوميكرون، كان الناس في مقاطعة لوس أنجلوس الذين لم يتم تطعيمهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ب 3.6 مرة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعزيزهم.

بالمقارنة مع أولئك الذين تم تطعيمهم ولكن لم يتم تعزيزهم بعد، كان الأشخاص غير المطعمين أكثر عرضة للإصابة مرتين وأكثر عرضة بنسبة 5.3 مرة للحاجة إلى العلاج في المستشفى.

وكتب باحثو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن “تلقي التطعيمات هو عنصر حاسم للحد من الضغط على مرافق الرعاية الصحية”.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي انخفاض عدد الإصابات من مستوى مرتفع تاريخيا في نهاية المطاف إلى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن المرض.

وفي جميع أنحاء العالم، خففت العديد من البلدان من القيود المفروضة على “كوفيد-19” – حتى في بعض المناطق التي تستمر فيها الإصابات في الارتفاع – لأن البديل أوميكرون أقل فتكا بين السكان الذين تم تطعيمهم.

وفي أوروبا، سمحت القيود الأكثر اعتدالا مقارنة بالأشهر الأولى من الوباء للعديد من الشركات بالحد من التأثير الاقتصادي للموجة الحالية. ومع ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد في أوروبا نهاية العام الماضي.

وفي فرنسا، يبدو أن موجة أوميكرون قد بلغت ذروتها على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات.

واستمر متوسط الحالات الجديدة على مدار سبعة أيام في الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 12٪ عند 334,260 حالة، يوم الاثنين.

وفي ألمانيا، التي تضررت من أوميكرون في وقت متأخر عن العديد من البلدان المجاورة، استمر المتوسط المتداول للحالات الجديدة في النمو، حتى مع ما يبدو أنه استقرار في بعض المناطق المتضررة بشدة من البلاد.

ووصل معدل الاصابة خلال سبعة أيام الى 1206.2، وفقا لما ذكره معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض.