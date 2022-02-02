اخبار العالم

بعد غياب.. زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر لأول مرة

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

الزعيم الكوري وزوجته

لأول مرة منذ حوالى خمسة أشهر، ظهرت ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأربعاء، في وسائل الإعلام الرسمية، حيث تقلل الأسرة الحاكمة من ظهورها في ظل جائحة فيروس .

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم وري حضرا عرضا فنيا في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغيانغ للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، بحسب رويترز.

وكانت قد شوهدت آخر مرة علنا في التاسع من سبتمبر عندما شاركت زوجها في زيارة قصر الشمس كومسوسان الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، وذلك في ذكرى تأسيس البلاد.

وقالت الوكالة “عندما ظهر (كيم) في قاعة المسرح مع زوجته ري سول جو وسط عزف الموسيقى الترحيبية، علت هتافات الجمهور مدوية”، مضيفة أن الزوجين صعدا المسرح بعد العرض لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.

كانت ري في وقت ما تحظى باهتمام دولي لأنها غالبا ما كانت ترافق كيم في الفعاليات الاجتماعية والتجارية وحتى العسكرية، وهو اختلاف شديد عن والده كيم جونج إيل الذي كان نادرا ما يشاهَد علنا مع أي من زوجاته.

وكانت قد اختفت عن وسائل الإعلام الحكومية لأكثر من عام قبل أن تظهر وهي تحضر حفلا موسيقيا في فبراير الماضي، مما أثار التساؤلات حول صحتها وحمل محتمل.

وقالت خدمة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية إنها امتنعت على ما يبدو عن الأنشطة الخارجية للوقاية من عدوى كوفيد-19.

وتعتقد وكالة التجسس أن كيم وري لديهما ثلاثة أطفال، لكن لا يُعرف الكثير عنهم.

يذكر أن كوريا الشمالية لم تعلم عن أي حالات إصابة بكوفيد-19، لكنها أغلقت حدودها وفرضت قيودا صارمة شملت قيودا على السفر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا