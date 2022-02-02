شكرا لقرائتكم خبر عن “ترامب”: أمريكا تتجه بسرعة كبيرة جدًا نحو الجحيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة تتجه نحو الجحيم، في عهد الرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن.

وكشف في تصريحات له أمس، أن بلاده تتجه بسرعة كبيرة إلى الجحيم، نتيجة ضعف أداء الرئيس الحالي الذي تسبب في أضرار كبيرة للوطن.

وأضاف أنه أثناء فترة رئاسته قام بأعمال أكثر من معظم الرؤساء في 30 عاما، متهمًا بايدن بالتسبب في أضرار جسيمة لأمريكا هذا العام، حسب “نيوز ماكس”.

وأشار إلى أن وجود بايدن “العحوز” على رأس الإدارة الأمريكية، أمر بالغ الخطورة على مستقبل الكثيرين من أبناء هذا الشعب.

وفي وقت سابق اعتبر ترامب، في كلمة أمام مؤيديه في ولاية تكساس أن عدم كفاءة الرئيس بايدن السياسية، قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وكوارث دولية لا تُحمد عقباها.