شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الدولة.. مشاجرة عنيفة بين 40 شخصًا وحالة من الرعب بسبب قطعة لحم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات رعب بين المارة والسكان نتيجة اندلاع مشاجرة عنيفة في أحد المطاعم الأمريكية.

وأوضح الفيديو المتداول، المعركة التي بدأت نتيجة غضب أحد رواد المطعم من المسؤول عن البوفيه، الذي تخطاه وقدم لزبون آخر شريحة لحم ما تسبب في اتشباك شارك فيها العشرات.

وبين الفيديو تطاير كراسي المطعم وسط حالة من الرعب بين الزبائن ورواد المحل الواقع في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان واضاحًا من مقطع الفيديو، صراخ الزبائن أثناء المعركة وتناثر الكراسي في منتصف المحل، الأمر الذي تفاعل معه رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالصدمة والانزعاج والسخرية.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث، ومعاقبة المتورطين.