التحالف يكشف حصيلة عملياته ضد الحوثي خلال 24 ساعة

مأرب : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب وتعز دمرت 17 آلية، وتسببت في خسائر بشرية بصفوف الميليشيات، فيما أكد الجيش اليمني أن طيران التحالف دمّر مخزن أسلحة وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في جنوب مأرب.

كما شنّت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوماً كاسحاً تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع من سيطرة ميليشيا الحوثي في جبهة ماس شمال غرب مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية، فيما استعاد الجيش أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيا.

وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفاً استهدف تعزيزات لعناصر الميليشيا، إضافة إلى إعطاب طقم وسقوط كل من على متنه بين قتيل وجريح.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش الوطني في جبهة ماس ضد عناصر ميليشيا الحوثي.

هذا ولقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثيين حتفهم، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بغارات لمقاتلات التحالف غرب مدينة تعز.

وكانت الميليشيا الحوثية تقصف من خلال هذه الآليات أحياء سكنية في بلاد الوافي والعنين غرب تعز محدثة خسائر مادية وبشرية في صفوف المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن “مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الصراهم، نتج عنها مصرع 15 عنصراً وإصابة آخرين وتدمير عربة وطقم عسكري”.