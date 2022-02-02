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مقتل 4 عناصر من 'داعش' بضربة جوية في صلاح الدين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، قتل اربعة عناصر من عصابات داعش بضربة جوية في صلاح الدين.
وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "طيران الجيش تمكن من قتل أربعة أرهابيين من عصابات داعش وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف، أن "العملية تأتي ثأرا لشهداء قواتنا البطلة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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