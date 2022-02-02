انت الان تتابع خبر مقتل 4 عناصر من 'داعش' بضربة جوية في صلاح الدين - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، قتل اربعة عناصر من عصابات داعش بضربة جوية في صلاح الدين.
وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "طيران الجيش تمكن من قتل أربعة أرهابيين من عصابات داعش وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".
وأضاف، أن "العملية تأتي ثأرا لشهداء قواتنا البطلة".
وأضاف، أن "العملية تأتي ثأرا لشهداء قواتنا البطلة".