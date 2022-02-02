مقتل 4 عناصر من 'داعش' بضربة جوية في صلاح الدين - عاجل

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "طيران الجيش تمكن من قتل أربعة أرهابيين من عصابات داعش وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف، أن "العملية تأتي ثأرا لشهداء قواتنا البطلة".

