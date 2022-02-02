شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترصد مكافأة مالية لمن يعثر على هذا الرجل.. ماذا فعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها تعرض مكافأة مالية مقابل أية معلومات تقودها إلى العثور على قاتل عالم الفيزياء الفلكية البريطاني.

وأوضحت أن عالم الفيزياء الفلكي ماثيو ويلسون 31 عاما سافر الشهر الماضي إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وبعد وصوله إلى أمريكا ، اخترقت رصاصة رأسه ليفارق الحياة، حسب “سكاي نيوز”.

وأضافت الشرطة أن سيارة الإسعاف وصلت، وسط إطلاق نار كثيف في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدة أن إطلاق النار كان عشوائيا، نتيجة ما وصفته التفريغ المتهور للأسلحة النارية.

وأكدت أن جريمة القتل كانت مفاجئة، وأنه تم نقل العالم للمستشفى وإحالة القضية إلى جهات التحقيق لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث.

وأشارت إلى أنه تم رصد مبلغ قدره 15 ألف دولار كمكافأة لمن يدلى بمعلومات عن المتسبب في قتل العالم البريطاني.