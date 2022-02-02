شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عما فعله الرئيس الإيراني عند ضريح الخميني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رفقة مجلس الوزراء، بزيارة ضريح الخميني في العاصمة طهران. وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الزيارة للمشاركة في مراسم ما يعرف في إيران بـ “تجديد البيعة والولاء” لرأس النظام الإيراني مؤسسه المقبور الخميني. يأتي هذا في وقت تعاني فيه إيران من العزلة والحصار، الأمر الذي يدفعها إلى العبث بأمن ومقدرات جيرانها من الشعوب والدول، عن طريق مد أذرعها العسكرية ومليشياتها في كل مكان، فمن تخريب العراق إلى هدم سوريا، إلى إفساد وتعطيل الحياة في لبنان عبر حزب الله، حتى تدمير اليمن عن طريق مليشات الحوثي التي انحسرت شعبيتها كثيرًا وبات المواطن اليمني على يقين من أن الحوثي هو سبب خراب البلاد.

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