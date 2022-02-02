شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 دواعش في ضربة جوية شمالي العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد بيان أمني عراقي اليوم الأربعاء بمقتل خمسة من عناصر داعش في ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف جنوبي محافظة نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قيادة القوة الجوية نفذت فجر اليوم ضربات جوية بواسطة طائرات إف16- استهدفت خلالها كهفا لتنظيم داعش في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر التنظيم.

وأوضح البيان أن هذا الاستهداف جرى بعد متابعة خلية الصقور التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لمجموعة إرهابية داخل الكهف.