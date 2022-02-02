انت الان تتابع خبر ذي قار.. رصد مخالفات بيئية في حقل الغراف النفطي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تستمر فرق مديرية بيئة ذي قار، بمتابعة الشكاوى المقدمة بحق الانشطة المختلفة كجزء من خطة وزارة البيئة بالقضاء على الظواهر والممارسات السلبية والحد منها.
مدير بيئة ذي قار كريم هاني محمد اوضح في بيان ورد للسومرية نيوز، بأن "فرق المديرية تابعت الشكوى المقدمة بحق حقل الغراف النفطي والمتمثلة بأنبعاث الأدخنة الكثيفة نتيجة الحرق غير النظامي مخلفا اضرار بيئية كبيرة".
وأضاف انه "تم فرض غرامة مالية وانذار الى حقل الغراف النفطي لحين ازالة المخالفة بحسب التعليمات والقوانين الصادرة من وزارة البيئة".
وأضاف انه "تم فرض غرامة مالية وانذار الى حقل الغراف النفطي لحين ازالة المخالفة بحسب التعليمات والقوانين الصادرة من وزارة البيئة".