انت الان تتابع خبر ذي قار.. رصد مخالفات بيئية في حقل الغراف النفطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تستمر فرق مديرية بيئة ذي قار، بمتابعة الشكاوى المقدمة بحق الانشطة المختلفة كجزء من خطة وزارة البيئة بالقضاء على الظواهر والممارسات السلبية والحد منها.

