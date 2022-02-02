إصابة فنان كويتي بالسرطان

ووفق ما أوردته ، فقد أبلغ أحد المراكز الطبية المتخصصة بمرض السرطان، الفنان العبدالله، عن إصابته بورم كبير في الحوض يؤثر على الكلية، ويتسبب بعوارض صحية أخرى لديه.

والفنان رامي العبدالله من مواليد آب 1973، وسبق أن صرح أن الفضل في نجوميته يعود للإعلامية فجر السعيد.

وشارك الفنان رامي العبدالله في عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية ومنها، مسلسل غريب الدار عام 2012، ومسلسل عبرات وحنين عام 2012، وفيلم المخيم عام 2017، ومسلسل عمود البيت عام 2018.