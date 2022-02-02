لبناني يقتل طبيب أسنان ادعى انه فشل في علاج خطيبته! (صور)

بغداد - ياسين صفوان - اعتقلت السلطات الأمنية في لبنان مواطنا أقدم على طعن طبيب أسنان داخل عيادته مما أدى إلى مقتله، بسبب "فشل علاج الطبيب لخطيبة القاتل".

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن "شعبة المعلومات أوقفت س.ف. (لبناني) أقدم عند الساعة الواحدة ظهرا من يوم أمس الثلاثاء، على طعن طبيب الأسنان إيلي جاسر عدة طعنات داخل عيادته في أبلح (في منطقة البقاع) مما أدى إلى مقتله".



وأوضحت أنه "بعد التحقيق الأولي تبين أن الدافع هو اعتراضه على نتيجة علاج خطيبته من قبل الطبيب".