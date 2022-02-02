شابة سعودية تنهار بعد لقائها بـ ماجد المهندس (فيديو)

وعتبرت الشابة السعودية انها"تمووووت" بعد رؤيتها لفنانها المفضل وقد نشر الفيديو لردة فعلها مما عرضها للانتقادات.

أشار كثر انه كان من المستحسن ان تتصرف بعقلانية اكثر وان تكون هادئة خلال لقائه به .

وهذه ليست المرة الاولى التي تعرض فيها ماجد المهندس لهذا النوع من الاحداث فكثر هن الشابات اللواتي يتفقدن اعصابهن خلال لقائه لحبهن له.