سعد عبد الامير: العراق غير محظوظ في التصفيات المونديالية

اعتذر قائد المنتخب العراقي سعد عبد الأمير، للجماهير عقب فشل المنتخب في تحقيق الفوز على مضيفه لبنان، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وقال عبد الأمير في تصريحات تابعتها الخليج 365،: "للأسف، من مباراة لأخرى نواصل فقدان النقاط، اليوم أضعنا نقطتين مهمتين، كان بالإمكان أفضل مما كان، في الشوط الأول نلنا الكثير من الفرص، واستطعنا تسجيل الهدف، ولكن لدينا مشكلة في الكرات الجانبية، وهو ما تسبب بدخول الهدف علينا، رغم ملاحظات الكادر التدريبي، وتوجيهه بتفادي هذه الأخطاء داخل الملعب".

وأضاف قائد المنتخب العراقي: "جزيئات بسيطة في عالم كرة القدم تغيّر كلَّ شيء، وبسبب هذه الجزئيات خسرنا الكثير من النقاط، وهذا شيء وارد وطبيعي لكل شخص يلعب كرة القدم، إضافة لذلك، فنحن غير محظوظين في التصفيات المونديالية، كما أننا قدّمنا مستوى فنياً أفضل من المباراة السابقة، نعتذر من جمهورنا، وإن شاء الله سيكون القادم أفضل وأجمل".

وبهذه النتيجة، بقي منتخب العراق في المركز الـ5، برصيد 5 نقاط، في ترتيب المجموعة الآسيوية الأولى، فيما حافظ لبنان على مركزه الـ4، بنقاطه الـ6.