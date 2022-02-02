دولة الإمارات ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

رحبّت دولة الإمارات بالاعتذار الذي قدّمه محمد حسين روبلي، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، عن الحادث الذي وقع في أبريل من العام 2018 ومصادرة أموال ومساعدات مقدّمة من الدولة لدعم الشعب الصومالي لدى وصولها إلى مطار مقديشو.



وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنّ مبادرة معالي روبلي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتقديراً للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته.

كما ثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة معاليه وما أبداه من تقدير لدولة الإمارات على جهودها تجاه بلاده على مرّ العقود.

وأكدت الوزارة على مضي دولة الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي الشقيق، وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد الشقيق.