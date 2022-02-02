العراق ينفي تعرض مطار بغداد لقصف جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نفت سلطات الأمن العراقية، تعرض مطار بغداد الدولي لأي قصف الأربعاء، في تكذيب للتقارير الإعلامية التي أشارت إلى ذلك.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمي "واع"، عن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، قوله إن "الأنباء المتداولة عن تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي عارية عن الصحة".

فيما دعا الفريق سليم وسائل الإعلام إلى "توخّي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".

ونشرت وسائل إعلام عراقية صباح اليوم تقارير عن تعرض مطار بغداد لقصف بـ5 صواريخ، دون تأكيد ذلك من مصادر رسمية.

والأربعاء الماضي، تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي عنيف بـ6 صواريخ ما تسبب بإلحاق الضرر بطائرتين مدنيتين كانتا جاثمتين على المدرج.

وأمس الثلاثاء، وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجهات التي تقف وراء ذلك الهجوم بـ"قوى اللادولة"، فيما طالب القوى السياسية بموقف واضح من تلك المجموعات.