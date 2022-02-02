الشيخ محمد بن زايد يستقبل أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.



ورحب، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، بالجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز قيم "وثيقة الأخوة الإنسانية" والتي جوهرها التآلف والتعايش والتفاهم بجانب إطلاق مبادرات تخدم البشرية جمعاء.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء مواصلة نهج دولة الإمارات في العمل من أجل ترسيخ قيم التعايش والتآخي الإنساني والتآلف، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه القيم اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات المشتركة التي يواجهها العالم.. فقد أكدت "جائحة كوفيد ـ 19 " الحاجة الملحة للتعاون والتضامن الإنساني بين المجتمعات والدول لمواجهتها وتجاوز آثارها.

كما أكد دعم دولة الإمارات للجنة العليا للأخوة الإنسانية التي تعمل على تحقيق أهداف ومبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية.

من جانبهم، أطلع أعضاء اللجنة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مبادرات اللجنة وأهدافها لعام 2022 من أجل النهوض بالأخوة الإنسانية على المستوى العالمي وبناء الشراكات من أجل المستقبل.. معربين عن امتنانهم لرعايته وتقديرهم لرؤيته الحكيمة في دعم قضايا التعايش الإنساني بين كل الناس دون تمييز وجهوده لتحقيق السلام العالمي.

وأعرب المستشار محمد عبد السلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية "عن عميق امتنان اللجنة العليا لدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واهتمامه بتحقيق أهداف الوثيقة والذي يعطي اللجنة العليا حافزاً للمضي قدماً في الجهود التي تبذلها لإحداث أثر إيجابي في المنطقة والعالم".

وأضاف أن لحظة الأخوة الإنسانية التاريخية التي شهدها العالم قبل ثلاث سنوات في أبوظبي.. تحولت الآن إلى مشروع عالمي بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا المشروع الإنساني".

من جانبه أعرب نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت رئيس اجتماعات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن تقديره وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لدعم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للجنة العليا للأخوة الإنسانية والمشروعات والمبادرات الإنسانية التي تنفذها، مؤكدا أن ما تقوم به قيادة دولة الإمارات يمثل نموذجاً ملهماً للعديد من الدول والعالم في حاجة ماسة إلى مثل هذه الجهود اليوم.

وتضم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية - وهي لجنة دولية مستقلة تأسست لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية – علماء دين وشخصيات عالمية في مجالات الثقافة والتعليم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بجانب إسبانيا وبلغاريا وليبيريا ورومانيا.

وتشمل في عضويتها كلاً من نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت، رئيس اجتماعات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان لدى الكرسي الرسولي والمستشار محمد عبد السلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والمستشار السابق للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وإيرينا بوكوفا المديرة العامة السابقة لليونسكو، والحاخام بروس لوستج كبير الحاخامات في المجمع العبري في واشنطن، والقس الأستاذ الدكتور إيوان سوكا أمين عام مجلس الكنائس العالمي، وليما غبوي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، والمونسنيور يوأنس لحظي جيد السكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس ، وياسر حارب كاتب ومقدم تلفزيوني إماراتي.

يذكر أن اللقاء يأتي قبيل احتفال العالم بـمناسبة "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية" الذي يوافق الرابع من شهر فبراير من كل عام والذي يوافق أيضا الذكرى الثالثة لتوقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية في أبوظبي عام 2019 برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان