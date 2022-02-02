انطلاق أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تمهيدا للقمة الـ35

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت، الأربعاء، أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته الـ40 بأديس أبابا تمهيدا للقمة الأفريقية الـ35 التي ستعقد يومي السبت والأحد.



وفي كلمته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إن السلم والأمن مهددان في العديد من أقاليم القارة جراء النزاعات وتمدد الإرهاب في الساحل والجنوب الأفريقي.

وأضاف: "التغييرات غير الدستورية في القارة السمراء قد تضاعفت وتعكس مؤشرات خطيرة لتراجع الإرادة السياسية".

وتابع: "الانقلابات العسكرية التي تضاعفت بشكل سريع تبعث بقلق على زعزعة استقرار القارة واقتصاداتها ويجب تفعيل الصكوك والقوانين الأفريقية الرادعة لما يهدد القارة".

وأكد ضرورة أن تحد القارة الأفريقية من تبعيتها المالية على الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن "10٪ من سكان القارة تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ما يجعل تحدي توفير اللقاحات أمر في أشد الحاجة".