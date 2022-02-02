الطيران العراقي يستهدف كهفا لـ"داعش" ويقتل خمسة عناصر من التنظيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف كهف لتنظيم "داعش" أسفر عن مقتل خمسة عناصر شمالي البلاد.



وذكرت في بيان صحفي، أن "عمليات نوعية لتشكيلات الأجهزة الأمنية تقابلها هزائم مستمرة لعصابات داعش الإرهابية على يد قواتنا الأمنية البطلة من بينها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، حيث عملت خلية الصقور التابعة للوكالة على متابعة مجموعة إرهابية داخل كهف في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى".

وأضافت: "وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية، فجر اليوم، ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت خلالها الكهف بصورة دقيقة، أسفرت عن قتل خمسة إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية".