شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مروعة.. سيول عارمة تجرف البشر في الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة للفيضانات والسيول التي شهدتها الإكوادر خلال الساعات الماضية.

وأظهر أحد المقطع سيول عارمة تجرف عددا من الأشخاص في مشاهد مروعة، وظهر أحدهم وهو يحاول النجاة بحياته.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة كيتو، عاصمة الإكوادور، هطول أمطار غزيرة وفيضانات في قطاع لا جاسكا في الشمال، تسببت في مصرع 11 شخصا على الأقل جراء الفيضانات.

كما غمرت المياه الغزيرة الشوارع، وتسببت في أضرار كبيرة بالمنازل والمركبات وتسببت في خسائر بشرية.

فيما أكدت الخدمة الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ في الإكوادور (SNGRE)، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من الفيضانات، كما أصيب 32 آخرين.