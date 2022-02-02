شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توجه ضربات استباقية لمنع دخول المخدرات.. تعرف على الخطة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصبحت ظاهرة تهريب المخدرات إلى الكويت، خطرًا يهدد المجتمع الكويتي.

ولمواجهة هذه الظاهرة كشفت مصادر مطلعة عن استراتيجية أمنية جديدة ذات اتجاهين رئيسيين داخلياً وخارجياً، لمحاربة تهريب المخدرات.

وبحسب ما ذكرته القبس الكويتية، فقد أعلنت عن دراسة جادة لتدشين 3 مكاتب خارجية لمكافحة المخدرات في دول العراق وإيران وتركيا لمتابعة قضية المخدرات من مصادرها.

وتحدثت الدراسة تحدثت أن فتح تلك المكاتب سيساهم كثيراً في وأد الخطر في عقر داره وتحقيق مستوى أفضل بالتواصل مع هذه الدول لقطع دابر تجار ومهربي المخدرات.

كما أوضحت أن التنسيق مع المكاتب الخارجية التابعة لمكافحة المخدرات والإنتربول الدولي وأجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون نجح في إحباط العديد من محاولات التهريب من مصادرها.

وكشفت مصادر أن الكويت ستلاحق من يهربون المواد المخدرة دولياً ومحليا في إطار اتفاقيات مشتركة.

ونوهت أن ذلك من خلال التنسيق مع الإنتربول الدولي لضبطهم ومن ثم محاكمتهم باعتبارهم يهدمون بتجارتهم الشباب.