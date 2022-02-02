شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي.. الإمارات تُرحب باعتذار رئيس وزراء الصومال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد أن أصدرت محكمة صومالية حكمًا بمصادرة 9 ملايين دولار، من طائرة إماراتية، قدّم رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي، اعتذارًا إلى الإمارات، عن الحادث الذي وقع في أبريل من العام 2018 ومصادرة أموال ومساعدات مقدّمة لدعم الشعب الصومالي لدى وصولها إلى مطار مقديشو.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان رسمي، أنّ مبادرة “روبلي” تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتقديراً للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته.

كما ثمّنت وزارة الخارجية مبادرة رئيس وزراء الصومال، وما أبداه من تقدير لدولة الإمارات على جهودها تجاه بلاده على مرّ العقود.

وأكدت الوزارة على مضي دولة الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي الشقيق، وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد الشقيق.

كانت محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية.

ويأتي هذا الحكم مضادا لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال إلى الإمارات.