بدقة متناهية.. ضربة للتحالف تدمر طاقمين للحوثي في الرمادة بتعز

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات دمرت طاقمين للحوثيين ومقتل من فيها في قرية الرمادة بمحافظة تعز. وكانت قوات التحالف، قد نفذت خلال الساعات الماضية (17) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وتعز. وأوضحت أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير (17) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا. وفي وقت سابق أعلنت قوات التحالف، تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية. وقالت وزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدمًا جديدًا في الجبهات الغربية لمحافظة تعز بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وتمكنت من تحرير قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة.

وكان التحالف أعلن أمس أيضا تنفيذ 18 استهدافًا للميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفًا أن الغارات دمرت 18 آلية عسكرية للحوثيين.

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