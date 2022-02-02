شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوربية تلحق بالدنمارك وترفع معظم قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت النرويج بعد ساعات من قرار الدنمارك التخلص من قيود كورونا.
وجاء قرار النرويج بالتخلص من معظم القيود المفروضة في البلاد لتعود الحياة لطبيعتها رغم الارتفاع الكبير في عدد الحالات المصابة.
يذكر أن رئيسة الوزراء الدنماركية أعلنت أمس الثلاثاء، إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية: ” وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا”.
وبعد هذا القرار أصبح ارتداء الأقنعة الإلزامي شيئا من الماضي.
كما لم يعد ضروريا إظهار بطاقات التلقيح أو شهادة التعافي من فيروس كرونا، بل تم أيضا إلغاء تقديم نتائج الاختبارات السلبية لفيروس كورونا.
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