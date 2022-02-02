شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتوحش في دولة خليجية ويصيب 8,173 في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مملكة البحرين ارتفاعًا مفاجئًا بوتيرة متسارعة في إصابات كورونا (كوفيد-19)، حيث سجلت وزارة الصحة الثلاثاء، 8,173 إصابة جديدة، بعد أن سجلت الإثنين، 5,808 ما يعني أن الفيروس تفشي بشكل متسارع.

وقالت “الصحة” في بيانها الذي أصدرته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الفحوص الطبية أثبتت تماثل 4176 حالة أخرى للشفاء.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 333174 حتى الان فيما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 1408 حالات بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة اليوم.