شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يدعو إلى وقف فوري للقتال في غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الأنباء التي تفيد بنشوب قتال عنيف في غينيا بيساو، داعياً إلى الوقف الفوري للقتال والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وخلال حديثه اليوم في مؤتمر صحفي بشأن الوضع في إثيوبيا أكد الأمين العام أن تفاصيل الأنباء التي تفيد بوقوع انقلاب في غينيا بيساو ما تزال غير معروفة، مشدداً على رفضه القاطع للانقلابات. ووجه غوتيريش نداءً بضرورة عودة الجنود إلى الثكنات واستعادة النظام الدستوري بصورة كاملة في غينيا بيساو.