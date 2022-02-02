شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستوري» التونسي يستنكر تجاوزات «الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الحزب الدستوري الحر ما وصفه بسياسة المكيالين في تطبيق القرارات الصحية والقاضية بمنع التجمعات والتظاهرات، من خلال «سياسة الصمت» التي ينتهجها الولاة والمسؤولون أمام تجاوزات «مواطنون ضد الانقلاب» - وصفها بـ«بيادق الإخوان» - لهذه الإجراءات بتنفيذ وقفات احتجاجية.

وقال الحزب في بيان: «إنه يدين سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية ويندد بصمت الولاة والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام (الإخوان) وبيادقهم بتجمعات سياسية، في حين يخضع المواطنون يوميا لكل أنواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها، وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية».

وطالب الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد، بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته، وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع، حسب نص البيان.

وأعلن الحزب الذي ترأسه عبير موسي، «أنه سيكون في حِل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية، إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلطة واللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة».

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت يوم 12 يناير الماضي، عن اتخاذ عدد من الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا، من بينها تأجيل أو إلغاء التظاهرات كافة، المفتوحة بمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وقد تم تمديد هذه الإجراءات يوم 26 يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين.