شكرا لقرائتكم خبر عن «السيادي» السوداني يكمل شواغر حكومة تصريف الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد رئيس «السيادة» السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال التظاهرات الأخيرة، مؤمنا على حرية التعبير السلمي للمواطنين، فيما ترأس اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري الذي خرج بتكملة التعيينات الشاغرة في حكومة تصريف الأعمال.

وقبيل اجتماع القصر، استقبل البرهان سفيرة مملكة النرويج تريزا لوكن، التي أطلعت قائد المجلس السوداني على نتائج زيارة أندريه استيانسن؛ المبعوث النرويجي، الأخيرة للسودان، واصفة انطباعه بالإيجابي، مشددة على ضرورة خلق بيئة حوار شامل للوصول لتوافق وطني يضمن الخروج الآمن من الأزمة السياسية الراهنة.

من جهة أخرى، قالت د. سلمى عبدالجبار المبارك، عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسمه في تصريح صحفي تابعته (اليوم): إن المجلس وجه بالإسراع في معالجة السبب الأساسي للاحتجاجات بطريق «شريان الشمال» الرابط مع جمهورية مصر العربية، والمتمثل في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية.

وفيما يختص بتكملة التعيينات الشاغرة في حكومة تصريف الأعمال، قالت د. عبدالجبار: تم تعيين كل من: محمود سر الختم الحوري وزيرا مكلفا بمهام التربية والتعليم، ومحمد سعيد الحلو مكلفا بمهام وزارة العدل، وأخيرا هزار عبدالرسول العجب وزيرا مكلفا بمهام الشباب والرياضة.