شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات الحوثي تتواصل تحت ضربات التحالف في مأرب وتعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تحالف دعم الشـرعية، يوم أمس، 17 عملية استهداف موجعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مأرب وتعز، وأسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية، وتكبيد الإرهابيين خسائر بشرية واسعة في صفوفها، لتشهد جبهات مأرب، وفق الغطاء الجوي تطورات ميدانية حاسمة، حيث تمكّن الجيش اليمني من إحراز تقدم كبير بالكثير من المواقع الإستراتيجية.

تقدم وسيطرة

وقال النقيب بالجيش اليمني محمد العبيدي: إن العمليات العسكرية الجارية في مأرب أحرزت تقدماً في كثير من المواقع الإستراتيجية وسيطرت على العديد من خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية، وأضاف في تصريحات صحفية أمس «إن القوات الحكومية تمكنت من تأمين أجزاء واسعة من مأرب، منها قطع طريق الحوثيين لحصار مأرب والوصول إلى مناطق الثروة فيها».

وأكد أن المعركة مستمرة حتى يتم تأمين مدينة المجمع عاصمة محافظة مأرب من الصواريخ الباليستية، والتي يحاول الحوثيون استهدافها وإرهاب المواطنين والنازحين وتوقيف الحركة فيها، وتابع: كل تلك المحاولات فشلت، وأوضح أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، أثناء محاولتها الالتفاف على مأرب من شبوة تعرضت خلال الأسابيع الماضية لنكسة كبيرة وخسرت الكثير من قواتها العسكرية، ومساحات واسعة من محافظات شبوة والبيضاء ومأرب.

وكانت مدفعية الجيش اليمني قد دكت، الإثنين، عدة مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي الإيرانية، في محافظة حجة، ونفذت قصفًا مدفعياً مركزًا استهدف خنادق ومواقع الميليشيا بعدة جبهات قتالية في مديريتي عبس ومستبأ، وأسفر القصف عن تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

لغة القوة

في المقابل، يقول الباحث بالعلاقات الدولية د. عبدالله الطاير: ربما شعر الحوثي بنوع من الارتياح في نوفمبر الماضي عند انسحاب قوات العمالقة من الساحل الغربي، وتراءت له مؤشرات انتصار مؤقت، وساعد في إحساسه بالأمان الجمود في جبهة مأرب، لكنه سرعان ما شعر بخيبة الأمل عندما فقد شبوة لصالح الحكومة الشرعية، وبدأ يقلق على فقدان مأرب، بسبب التغير النوعي في إستراتيجية التحالف.

وأضاف الطاير: لطالما كانت قوات التحالف تفهم مغزى الحوثي من إرسال مسيراته وصواريخه للتهويش ورغبة منه في تحقيق أهداف سياسية أكثر منها عسكرية، فقد كان يتوقع أنه بذلك سيجبر التحالف على الجلوس لطاولة التفاوض ويخضع لشروطه، ويكمل حديثه قائلاً: في ذات الوقت كانت دول التحالف ترغب في عدم إلحاق الدمار بمدن اليمن ومنشآتها المدنية التي يتمركز فيها الحوثي ويستخدمها لتجميع أسلحته وإطلاقها، ولذلك لجأت إلى الوساطات وتمرير رسائل من خلال المبعوثين ومن خلال التواصل المباشر وغير المباشر مع إيران لتمارس ضغوطها على الحوثيين الانقلابيين بهدف إعادة الدولة للشرعية.

وأشار إلى أن إيران حاولت ممارسة التذاكي على التحالف عندما تنصلت من أي دور لها، وبذلك أرادت دول التحالف أن تقتنص هذا التراجع الإيراني وأن تتعامل مع الحوثي باللغة التي يفهمها وهي «القوة».

ويشدد بالقول: لأول مرة منذ اختطاف الميليشيا شرعية اليمن، تشعر بأن حلمها تبدد بسرعة.

تخبط الحوثي

ويواصل د. عبدالله الطاير: لذلك نرى الميليشيا تتخبط وهي في وضع تستجدي فيه التفاوض من خلال إطلاق صواريخ ومسيرات دون أهداف وغير قادرة على إصابة أهداف دقيقة، لافتاً إلى أن تنصل إيران من مسؤوليتها تجاه قرارات الميليشيا، حمَّل الأخيرة وحدها نتائج قراراتها الخاطئة، وأكد أن الحوثي سوف يستمر في التخبط مع انتصارات متلاحقة للتحالف والشرعية والعمالقة والمقاومة في استعادة اليمن مديرية تلو أخرى.

وفي سياق آخر، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الإثنين، واستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لمنازل المواطنين في قرى مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعدد من قذائف الهاون.

وأوضح الإرياني أن الاستهداف الإرهابي لأحد منازل المواطنين أسفر عن مقتل المواطن محمد علي أعجم، وإصابة ابتسام داود علي أعجم وداود محمد أعجم بجروح بالغة‏.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل بشكل يومي أعمال القصف الممنهج على المدن والقرى الآهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة، وجرائم القتل الممنهج بحق اليمنيين في مختلف المحافظات، والتي يذهب ضحيتها النساء والأطفال والشيوخ، في ظل صمت دولي مخزٍ وغير مبرر‏.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والعمل بشكل فوري على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».