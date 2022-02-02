شكرا لقرائتكم خبر عن «الكردستاني» والحلبوسي يدعمان حكومة أغلبية وطنية عراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، تفاصيل اجتماع الحنانة الذي رعاه مقتدى الصدر، فيما لفت إلى أنهم يؤكدون دعمهم لحكومة الأغلبية الوطنية، مشددًا «هذا ما سيكون على أرض الواقع».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادي في الحزب ريبين سلام قوله: «إن الاجتماع شهد عرض المبادرة التاريخية والمهمة للعملية السياسية في العراق من قبل رئيس الحزب مسعود البارزاني التي حملها رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى مقتدى الصدر، لإنقاذ العراق من الركود السياسي مع قرب التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية».

وأضاف إن «بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي قاما بهذه المبادرة باعتبارهما يقودان الطرفين الأعلى عددًا في المقاعد النيابية من المكونين السني والكردي وتحدثوا مع الصدر باعتباره راعي الكتلة الأكبر من اجل الاستجابة إلى المطالب الشعبية».

وقال سلام: «جربنا سابقا الدخول في حكومة توافقية ولم نحصل على نتائج إيجابية».

ووجّه رسالة إلى السياسيين دعاهم فيها إلى «الالتحاق بهذا التحالف القوي والواسع بناء على نتائج الانتخابات».

وأكد أن «الصدر غرد عند انتهاء الاجتماع بتأكيد الذهاب بحكومة الأغلبية لا شرقية ولا غربية وهذا ما سيكون على أرض الواقع عبر هذه التجربة من الحكم».

واستقبل الصدر، يوم الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس كردستان في منطقة الحنانة في محافظة النجف.

ويختم سلام بقوله: «إن الأطراف الثلاثة تعتبر الأقوى والرابحة في هذه المرحلة وأي كتلة لا ترغب في التحالف عليها الذهاب إلى المعارضة، ولأن العراق دولة ديمقراطية لابد أن تكون هناك معارضة قوية»، وأضاف: «نرحّب بالحوار مع المعارضة الوطنية».