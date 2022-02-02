شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يتمسك بإقالة الحكومة ويرفض التدخل الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق البرلمان الليبي على أن يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء والتأكد من مطابقتها الشروط، لعرضها في جلسة الثلاثاء 8 فبراير الجاري، لاختيار رئيس الحكومة، مشددا في الوقت ذاته على رفض مجلس النواب التدخل الدولي في الشأن الليبي.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه بموجب الثقة التي أعطاها البرلمان للحكومة فإن أعمالها انتهت في 24 ديسمبر الماضي، وليس لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قبول ذلك أو رفضه.

وأعرب بليحق عن رفضه تصريحات الدبيبة والتي يرفض فيها قرارات مجلس النواب بشأن اختيار حكومة جديدة.

وشدد على رفض مجلس النواب التدخل الدولي في الشأن الليبي، مؤكدا أن تشكيل الحكومة ومنحها الثقة لا يمكن أن يكون رهينة بيد أطراف دولية، وبيَّن أن المطلوب من الأطراف الدولية دعم السلطات الليبية وليس اتخاذ القرارات نيابة عن الليبيين.

من ناحية أخرى، صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى 30 أبريل القادم، وأشار أعضاء مجلس الأمن في القرار الذي يحمل رقم 2619/2022 إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وطالب المجلس بأن يعين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا خاصا على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

وجاء تصويت مجلس الأمن بعد خلافات بين أعضاء المجلس، إذ أكدت روسيا أنه من الضروري إدراج فقرة تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في أقرب الآجال، في حين كان المشروع الذي اقترحته بريطانيا ودعمته أمريكا ينص على تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا إلى منتصف شهر سبتمبر المقبل دون الإشارة إلى ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للمستقيل يان كوبيتش.