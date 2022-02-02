شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يحذر روسيا من عقوبات فورية بمجرد دخول أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا اليوم الاثنين من أن بريطانيا ستفرض عليها عقوبات فورية بمجرد اجتياز " مقدمة حذاء " أول جندي روسي الأراضي الأوكرانية.

وخلال مهمة دبلوماسية إلى كييف، اتهم رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"توجيه مسدس إلى رأس أوكرانيا"، مطالبا الكرملين بالتراجع عن "كارثة عسكرية".

وحذر رئيس الوزراء من "خطر واضح وقائم" تشكله القوات الروسية التي يقدر عددها بنحو 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما وصفه بأنه ربما يكون أكبر عمل عدائي "ضد أوكرانيا في حياتنا".

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في قصر مارينسكي الرئاسي، قال جونسون "نحن نعد أيضا حزمة من العقوبات وغيرها من التدابير لفرضها في نفس اللحظة التي يعبر فيها أول جندي روسي إلى الأراضي الأوكرانية".

وتابع "لقد قمنا بهذا كله وقمنا بإعداد كل هذا ليس لإظهار العداء لروسيا ولكن لتأكيد أننا سندافع دائما عن الحرية والديمقراطية والسيادة الأوكرانية في مواجهة العدوان".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جونسون قوله "من المهم للغاية أن تتراجع روسيا وتختار مسار الدبلوماسية، وأعتقد أن هذا لا يزال ممكنا".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "نحن حريصون على الانخراط في حوار، بالطبع نحن كذلك، ولكن لدينا العقوبات جاهزة، نحن نقدم الدعم العسكري وسنقوم أيضا بتكثيف تعاوننا الاقتصادي".