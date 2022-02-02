عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن إيرانيين تدخلا بانتخابات أمريكا

الأربعاء 2 فبراير 2022

الخليج 365

عرصت وزارة الخارجية الأمريكية مكافاة لمن يدلي بمعلومات عن إيرانيين تدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأمرييكية 2020، التي تنافس فيها الرئيس الحالي جو بايدن والرئي السابق دونالد ترامب.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن أي شخص، أثناء تصرفه بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها والتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر".

وتسعى وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على معلومات حول الفاعلين السيبرانيين الإيرانيين سيد محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كاشيان، وهما مقاولان توظفهم شركة إلكترونية إيرانية تدعى "إمينيت باسارجاد"، بحسب البيان.

وذكر البيان أن كاظمي وكاشيان "شاركا في عملية عبر الإنترنت متعددة المراحل برعاية الدولة الإيرانية ومحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".

وأضاف أن "هذه العملية الإلكترونية الخبيثة استمرت من أغسطس إلى نوفمبر 2020 على الأقل، وسعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية".

ويواجه الشخصان عقوبات وتهما جنائية اتحادية فيما يتعلق بأنشطتهما.