عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون: روسيا رفعت مستوى الحشد واجتياح أوكرانيا في أي لحظة

الأربعاء 2 فبراير 2022

الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع من مستوى الحشد العسكري في ما يتعلق بالطائرات والخدمات الطبية، وإنه لديه كل القدرات لتنفيذ اجتياح في أي لحظة داخل أوكرانيا.



يأتي ذلك في وقت أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين سكاي أن واشنطن لا تعلم ما الذي سيقوم به الرئيس بوتن بشأن أوكرانيا.

وقالت خلال الإيجاز الصحفي اليومي، الثلاثاء، إن روسيا تدعي أنها هي الضحية وتقوم بحماية أمنها من أوكرانيا، لكن العكس هو الصحيح.

وأكدت ساكي أن خفض التصعيد من قبل روسيا سيبقي فرص الدبلوماسية أكبر، موضحة أن أبواب الدبلوماسية مع روسيا ما تزال مفتوحة.

في غضون ذلك، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عبر الهاتف، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيغنيو راو، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأكد بلينكن مجددًا دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وناقش العلاقات الدبلوماسية مع روسيا على خلفية التعزيز العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

واتفق المشاركون في هذه المحادثات الهاتفية على مواصلة التنسيق الوثيق والالتزام بالبحث عن حل دبلوماسي لمنع المزيد من العدوان على أوكرانيا.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الوزير بلينكن أوضح لنظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الرد الأمريكي الذي أرسل لروسيا تضمن معالجة لمخاوف روسية وأخرى للولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن لافروف أخبر الوزير بلينكن بأن روسيا تعد ردا رسميا على الرد الأمريكي، وسيراجعه الرئيس بوتين قبل إرساله إلى واشنطن.