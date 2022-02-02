طلاب يعتدون على زميلهم بمطواة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

اتهم طالب بالصف الثاني الثانوي، يقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، زملاء له بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، محدثين إصابته بالرقبة والرأس.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بإشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطالب "ع.ش.م.ا" بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد محمد فؤاد الثانوية، مصابًا بجروح بالرقبة والرأس، نتيجة مشاجرة مع زملائه.

انتقلت قوة من مركز شرطة سيدي سالم إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال الطالب المصاب اتهم مجموعة من زملائه بتعديهم عليه بسلاح أبيض "مطواة" أمام المدرسة التي يدرسون بها، على خلفية تدخله لفض مشاجرة نشبت فيما بينهم، ما أدى إلى إصابته بالرأس والرقبة.

حُرر بذلك المحضر رقم 42 لسنة 2022 أحوال مركز شرطة سيدي سالم، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.