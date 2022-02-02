واشنطن: نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفضها اتهام إسرائيل بممارسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قوله:” نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقا”.

يأتي هذا بعد أن اتهمت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جريمة “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم “مجموعة عرقية أدنى”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، ومنظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، قد قالت في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن “إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري”. وقالت “هيومن رايتس ووتش” في شهر نيسان/ أبريل 2021 إن “السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد”.

وأطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 على إسرائيل وصف “دولة فصل عنصري (أبارتهايد)”