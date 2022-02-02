لقطات مصورة لزعيم كوريا الشمالية تثير الحيرة.. فما السبب؟!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - فبراير - 2022 10:16 مساءً

أثارت اللقطات المحدودة التي ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التساؤلات حول وضعه الصحي.

كشف فيلم وثائقي عن لقطات مصورة لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ وهو يعرج في خضم تعامله مع أسوأ أزمة تطال بلاده وسط جائحة كورونا والعقوبات.

ويظهر الفيلم الكوري الشمالي الذي يحمل عنوان “عام النصر العظيم 2021″، ومدته 110 دقائق، سلسلة من الإنجازات على مدار العام بما في ذلك تطوير الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.

كيم يسير بصعوبة

وفي إحدى اللقطات، شوهد كيم وهو يسير بصعوبة على سلالم خلال زيارة إلى موقع بناء. واعتبر الوثائقي أن “كيم يظهر جانبه الأمومي حيث كرس جسده بالكامل لتحقيق أحلام الناس”.

كما ظهر كيم في الوثائقي وهو يشاهد شروق الشمس بمفرده أثناء ركوب حصان أبيض على الشاطئ. كما شوهد مع مسؤولين عسكريين من بينهم باك جونغ تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، تلاه مقطع من الدبابات تجري تدريبات بالذخيرة الحية.

وتضمن الوثائقي صورا نادرة لناطحة سحاب جديدة من 80 طابقا ومنطقة سكنية كبيرة وكذلك بعض المقاطع والصور لمعرض دفاعي في أكتوبر الماضي وتجارب صاروخية سابقة.