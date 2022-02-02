شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جرائم منها الإساءة لدولة صديقة.. الأمن اللبناني يعتقل «مدعي النبوة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد حالة الجدل التي أحدثها “الكذاب الأشر” اللبناني الذي يدعي النبوة، وتحرك دار الفتوى ببلاغ للنيابة العامة ضده، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، مساء الثلاثاء، المُدّعي نشأت منذر، الذي ادعى “النبوة”، واتهامه بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى “دولة صديقة”، جمهورية مصر العربية.

وحسب وسائل إعلام محلية، تم إيقاف نشأت منذر في العاصمة بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق.

وكانت دار الفتوى اللبنانية ، تقدمت قبل أيام بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد “المدعي” ، الذي يطلق على نفسه اسم “الحكيم نشأت منذر”.

وتقدم بالشكوى أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر “الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية.

وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات”.