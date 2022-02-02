شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غير مسبوقة.. دولة عربية تسجل 18,000 إصابة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت وزارة الصحة الأردنية قفزة غير مسبوقة في إصابات فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت ما يقرب من 18,000 إصابة.

وحسب وزارة الصحة الأردنية، فقد سجلت 17781 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة 18 حالة وفاة في نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13235 حالة.

وكانت الصحة الأردنية، سجلت أمس الاثنين، 16226 إصابة، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1225309 إصابة منذ بدء الجائحة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 13217 وفاة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 28.77%