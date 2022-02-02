إنقاذ 63 مهاجراً في المحيط الأطلسي

وأفادت منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، بأن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، مضيفة: "نؤكد بارتياح كبير أنّ البحرية المغربية عثرت على الـ63 شخصا الذين كانوا في محنة قرب السواحل المغربية وتمّت إعادتهم إلى البر بكل أمان".وكانت الناشطة في منظمة "كامينادو فرونتيراس" غير الحكومية هيلينا مالينو حذرت الثلاثاء من أن هؤلاء المهاجرين "سيلقون حتفهم ما لم يتم إنقاذهم قريبا"، موضحة أن "قاربهم يغرق في سواحل طرفاية" جنوب المغرب.

وأشارت إلى أن بينهم "15 امرأة وثلاثة رضع".

