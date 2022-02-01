شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين.. «مسام» يتمكن من إتلاف قرابة 15 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

للمرة الثانية خلال أسبوعين، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام”، أمس الإثنين، عن إتلاف 7 آلاف و700 لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن الألغام والعبوات الناسفة تم زرعها في مديريات بيحان بمحافظة شبوة وحريب في محافظة مأرب.

وأوضح أن الألغام التي أتلفت انتزعت من قبل فرق المشروع العاملة في حريب ومديريات بيحان بالإضافة كميات جرى تجميعها من قبل الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي، كانت قد زرعت في المديريات الأربع كميات كبيرة من الألغام في محاولة لإعاقة العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المدعومة من التحالف مطلع يناير الماضي.

وتعد هذه ثاني كمية يتم إتلافها خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث سبق أن أتلفت الأسبوع الماضي 6800 لغم وعبوة حوثية.

كما أعلنت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمأرب في وقت سابق، من خلال بلاغ أن الفرق الهندسية تمكنت من تأمين طريقين إلى المديرية التي كانت محاصرة بفعل الألغام الحوثية بشكل كامل.