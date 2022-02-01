شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة مسؤول بارز باليمن من محاولة اغتيال في عدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير نجا مسؤول بارز في وزارة الداخلية اليمنية من محاولة اغتيال مساء اليوم الثلاثاء بعدن. وقال مصدر أمني إن مدير ‏الدائرة المالية في وزارة الداخلية اليمنية العقيد نايف الحميدي نجا من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته أمام منزله. وكانت أنباء تحدثت عن انفجار وقع بسيارة العقيد نايف الحميدي مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية اليمينية. وقع الانفجار قرب منزل العقيد الحميدي بمديرية التواهي غربي عدن، أثناء توقف السيارة أمام منزله. وأحدث الانفجار أضرارا مادية في السيارة، لكن لم يخلف أي ضحايا. وأكد المصدر الأمني أن العبوة الناسفة انفجرت قبل خروجه من منزله.

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