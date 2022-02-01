شكرا لقرائتكم خبر عن «احذروا الكارثة».. «جونسون» يوجه رسالة لروسيا من ارتكاب أي مغامرة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، موسكو من أي مغامرة روسية في موسكو.

وقال جونسون إن أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون كارثة، منبها إلى هذه الأخيرة سترتد على موسكو التي تقول إن الغرب لا يراعي مطالبها الأمنية.

وتابع جونسون، خلال مؤتمر في العاصمة الأوكرانية كييف، أن الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا تظهر ما وصفه بـ”عدائية موسكو”.

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن أمله في أن تنخرط روسيا في المسار الديلوماسي الساعي إلى إيجاد حل للأزمة الحالية.

بدوره علق ، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، على تصريحات جونسون بقوله، إنه من الخطأ أن يجري تعزيز أمن دولة ما على حساب أخرى، في إشارة إلى أزمة أوكرانيا التي تفاقمت بسبب رفض موسكو انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو.