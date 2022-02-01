شكرا لقرائتكم خبر عن «احذروا الكارثة».. «جونسون» يوجه رسالة لروسيا من ارتكاب أي مغامرة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، موسكو من أي مغامرة روسية في موسكو.
وقال جونسون إن أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون كارثة، منبها إلى هذه الأخيرة سترتد على موسكو التي تقول إن الغرب لا يراعي مطالبها الأمنية.
وتابع جونسون، خلال مؤتمر في العاصمة الأوكرانية كييف، أن الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا تظهر ما وصفه بـ”عدائية موسكو”.
كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن أمله في أن تنخرط روسيا في المسار الديلوماسي الساعي إلى إيجاد حل للأزمة الحالية.
بدوره علق ، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، على تصريحات جونسون بقوله، إنه من الخطأ أن يجري تعزيز أمن دولة ما على حساب أخرى، في إشارة إلى أزمة أوكرانيا التي تفاقمت بسبب رفض موسكو انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو.
كانت هذه تفاصيل خبر «احذروا الكارثة».. «جونسون» يوجه رسالة لروسيا من ارتكاب أي مغامرة في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.