محادثات إيران تدخل «المرحلة الأخيرة»

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 تدخل «المرحلة النهائية»، إذ يتعين على جميع الأطراف اتخاذ قرارات سياسية صعبة.

وقال المسؤول الذي تحدث للصحفيين عبر الهاتف خلال توقف للمحادثات في فيينا، إن إيران قد تختار عدم السير في طريق الامتثال للاتفاق وإن واشنطن مستعدة للتعامل مع هذا الاحتمال.