إصابات كورونا واللقاحات.. إحصائية تكشف آخر الأرقام عالمياً

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 378 مليونا و308 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و673 ألف وفاة.



وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم جاء قرب العشرة مليارات جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.