بينهم فتاة.. شرطة نينوى تعلن اعتقال 8 متهمين ببيع المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة نينوى، الثلاثاء، عن اعتقال 8 متهمين ببيع المخدرات بينهم فتاة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة مشتركة من مديرية شرطة ام الربيعين وقسم امن الافراد وفوج طوارئ الشرطة الثامن تمكنت من القاء القبض على ثمانية متهمين بينهم فتاة من الذين يقومون بترويج وبيع وتعاطي حبوب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة".

وأضافت أنه "تم ضبط بحوزة المتهمين مادة الكرستال المخدرة بكمية (٩ غم) مع ادوات التعاطي وكذلك مسدس و(٢٨٢٠) حبة مخدرة مختلفة الانواع"، مشيرة الى أنه "تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر والايمن لمدينة الموصل".