بورما.. قتيلان و38 جريحا في هجوم على تجمّع مؤيّد للحكام العسكريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

قتل شخصان وأصيب 38 آخرون، في شرق بورما اليوم الثلاثاء، إثر انفجار قنبلتيتن يدويتين استهدفتا تجمّعا مؤيّدا للمجلس العسكري الحاكم في الذكرى الأولى لتولي الجيش الحكم في انقلاب عسكري، حسب ما أفاد مسؤول أمني.



وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن ”قنبلتين يدويتين ألقيتا ظهر يوم الثلاثاء على جمع من الناس كانوا في طريق عودتهم من المشاركة في تجمّع مؤيّد للمجلس العسكري الحاكم أقيم في مدينة تاشيلييك“.

وأكد بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية بشأن الهجوم.