صقيع سورية يقتل رضيعتين

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة فرانس برس، أن «طفلتين نازحتين من ريف حلب الجنوبي، إحداهما تبلغ من العمر سبعة أيام والثانية شهرين توفيتا صباح الثلاثاء، نتيجة البرد والصقيع» في محافظة إدلب.
وأشار مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة إلى أن الطفلتين نُقلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي في بلدة حربنوش، الذي استقبل كغيره من مستشفيات في إدلب عدداً كبيراً من الأطفال، المصابين بالتهابات القصبات الشعرية نتيجة البرد والصقيع.
وتسجل سنوياً تقريباً وفيات أطفال خلال فصل الشتاء في مخيمات النزوح، الواقعة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا، حيث تفوق احتياجات ملايين النازحين المساعدات المتوافرة.
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