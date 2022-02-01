رئيس وزراء بريطانيا يهدد روسيا من قلب كييف

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن رئيس الوزراء البريطاني عقد اجتماعًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال زيلينسكي: ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني إمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال الهجوم على بلادنا، مثمنا دعم بريطانيا وحلف شمال الأطلسي لكييف.

وأضاف الرئيس الأوكراني: اتفقت مع رئيس الوزراء البريطاني على اتخاذ إجراءات مشتركة لصون السلام في منطقة البحر الأسود.

من جانبه قال جونسون: روسيا أرسلت أكثر من 100 ألف جندي إلى الحدود الأوكرانية وهذا تصرف عدائي، وعلى موسكو التراجع واختيار المسار الدبلوماسي وهذا الأمر ما زال ممكنا.

وتابع: نجهز حزمة من العقوبات والتدابير ضد روسيا لتفعيلها ما إن تخطت موسكو الحدود الأوكرانية.