رئيس وزراء بريطانيا يهدد روسيا من قلب كييف

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال زيلينسكي: ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني إمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال الهجوم على بلادنا، مثمنا دعم بريطانيا وحلف شمال الأطلسي لكييف.
وأضاف الرئيس الأوكراني: اتفقت مع رئيس الوزراء البريطاني على اتخاذ إجراءات مشتركة لصون السلام في منطقة البحر الأسود.
من جانبه قال جونسون: روسيا أرسلت أكثر من 100 ألف جندي إلى الحدود الأوكرانية وهذا تصرف عدائي، وعلى موسكو التراجع واختيار المسار الدبلوماسي وهذا الأمر ما زال ممكنا.
وتابع: نجهز حزمة من العقوبات والتدابير ضد روسيا لتفعيلها ما إن تخطت موسكو الحدود الأوكرانية.
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